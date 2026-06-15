Ancelotti analisa empate da Seleção com o Marrocos, na estreia da Copa

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, avaliou como “difícil” a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o Marrocos, neste sábado (13). No MetLife Stadium, em Nova Jersey, a Amarelinha empatou por 1 a 1, em um jogo que, para o italiano, a equipe não conseguiu reter a posse de bola.

“A partida, sobretudo na primeira parte, foi difícil. Estava ansiosa, teve perda de bola, pouco equilíbrio em campo. A segunda parte foi muito melhor. A equipe vai melhorar no próximo jogo. A equipe teve problemas na primeira parte. Muitas bolas perdidas. Temos que melhorar nesse aspecto. Não podemos perder a confiança. Num primeiro jogo de Copa, tudo pode acontecer. A equipe não estaria perfeita no primeiro jogo. O resultado não é ruim, mas vamos lutar no segundo tempo”, comentou.

Sem entrar em detalhes, Carlo Ancelotti reforçou que já sabe no que a Seleção pode evoluir para a segunda rodada da Copa, diante do Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília) da próxima sexta-feira (19).

“A equipe lutou até o último minuto, tenho bastante claro o que temos que melhorar. O que fizemos bem nos dois amistosos, no primeiro tempo não saiu bem. Temos que seguir trabalhando para ter uma equipe mais equilibrada e mais agressiva na frente”, disse.