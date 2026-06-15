IAC goleia e segue invicto na 'Bezinha'; União Mogi vence em jogo fora de casa

Os dois times da região que estão na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a Bezinha, venceram seus jogos no final de semana.
O Itaquaquecetuba Athletico Clube (IAC) goleou o Mauá por 5 a 1 e conquistou a oitava vitória. O jogo foi realizado na manhã de domingo (14), no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba. A partida foi válida pela nona rodada – penúltima do returno – do Grupo 4 da primeira fase.
Já classificado para as oitavas de final, o IAC chegou aos 25 pontos e manteve a invencibilidade na competição, com oito vitórias e um empate.
Na última rodada da primeira fase, o IAC visita o União Mogi no sábado (20), às 15h, no Nogueirão.
O União Mogi também venceu. Superou o Mauaense por 1 a 0, na tarde de sábado (13). A partida foi disputada no estádio Pedro Benedetti, em Mauá.
O resultado deixou o União Mogi na segunda posição da chave, agora com 14 pontos, após nove jogos. Com o resultado, a segunda vaga do grupo 4 para as oitavas fica definida com os mogianos que se classificam junto do IAC que está na primeira posição.