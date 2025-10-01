Ancelotti anuncia lista de convocados da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira foi convocada pelo treinador Carlo Ancelotti na tarde desta quarta-feira (1º) para os amistosos na Data FIFA de outubro com Coreia do Sul e Japão, em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Foram 26 selecionados para os jogos, que fazem parte do planejamento do Departamento de Seleções de enfrentar diferentes escolas mundiais antes da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil enfrenta os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, e encara os japoneses no dia 14, às 7h30 (de Brasília), no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.

O chefe de delegação no período será o presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos.

O coordenador executivo das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, também adiantou que o objetivo da Amarelinha é enfrentar seleções africanas em novembro, na Inglaterra e França.

Programação

Atletas e comissão técnica começarão a se apresentar na próxima segunda-feira (6), dia do primeiro treino. Na Coreia do Sul, as atividades acontecerão no Estádio Goyang até a quarta (8). Na véspera do jogo, no dia 9, será no palco da partida. Todos começarão às 16h (horário local).

Às 10h (horário local) do dia 12, antes de viajar para o Japão, a Seleção irá a campo no Estádio Goyang. Em Tóquio, o treinamento do dia 13, às 16h (horário local), ocorrerá no Estádio Ajinomoto, que receberá o confronto com os japoneses no dia 14.

Convocados:

Goleiros: Bento - Al-Nassr; Ederson - Fenerbahçe; e Hugo Souza - Corinthians.

Defensores: Caio Henrique - Monaco; Carlos Augusto - Internazional; Douglas Santos - Zenit; Militão - Real Madrid; Fabricio Bruno - Cruzeiro; Gabriel Magalhães - Arsenal; Beraldo - PSG; Vanderson - Monaco; e Wesley - Roma.

Meio-campistas: André - Wolverhampton; Bruno Guimarães - Newcastle; Casemiro - Manchester United; João Gomes - Wolverhampton; Joelinton - Newcastle; e Paquetá - West Ham.

Atacantes: Estêvão - Chelsea; Gabriel Martinelli - Arsenal; Igor Jesus - Nottingham Forest; Luiz Henrique - Zenit; Matheus Cunha - Manchester United; Richarlison - Tottenham; Rodrygo - Real Madrid; e Vini Jr - Real Madrid.