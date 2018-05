Atleta suzanense estreia com título no Super Girls em Santos

A atleta suzanense Tayane Lima estreou com vitória nos ringues de Muay Thai no último sábado, dia 26, em Santos. A lutadora disputou o Super Girls, um dos principais campeonatos femininos organizado pelo Portuários Stadium no litoral paulista.

Tayane Lima, que é atleta do Toneli Team/CT Toneli, concorreu ao título na categoria até 61 kg contra Jeane Almeida, da academia União ABC e venceu por pontos em decisão unanime dos juízes depois de dominar os cinco rounds.

“A Tayane é uma atleta dura e estava se preparando faz bastante tempo para estrear. Ela veio pronta para o combate e mostrou toda sua força de vontade, mereceu a vitória, não só pelo que fez durante a luta, mas também por todo o trabalho que executa durante os treinamentos”, destacaram os técnicos Amanda e Leonardo Toneli.

Tayane já treina para disputar campeonatos faz mais de um ano, mas teve sua estreia adiada por problemas de saúde, o que não fez com ela desistisse, “a gente sabe o quanto é difícil entrar no circuito, tive que adiar minha estreia por problemas, que segundo os médicos iam me impedir de disputar campeonatos, mas não parei de treinar e não desisti de lutar, então essa vitória significa muito e é só o começo”, declara a atleta.

A próxima luta de Tayane Lima será no dia 16 de junho, em São Paulo, contra a atleta Ana Luiza, pelo campeonato Muay Thai ST.

Suzano marcou presença

Além da vitória de Tayane, outro destaque durante a competição foi a torcida suzanense que marcou presença para motivar a lutadora, “todo mundo sabe da crise que o país está passando, infelizmente teve equipe que não conseguiu chegar para disputar o campeonato e poder contar com uma torcida dessa na minha primeira luta me deu ainda mais vontade de ganhar”, conta Tayane.

Toneli Team

O Toneli Team é formado por atletas de Muay Thai que defendem a cidade de Suzano em campeonatos estaduais e nacionais. Atualmente conta com os lutadores Augusto Motinha, Tayane Lima e Wesley Maguila. “A vitória da Tatá significa muito para a gente porque no mundo da luta o espaço para as mulheres ainda está desenvolvimento, então ter uma atleta que represente tão bem o time, a cidade e todas as mulheres do Muay Thai é muito gratificante e emocionante”, finaliza Amanda Toneli.