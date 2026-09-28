Brasil encara Austrália nesta terça, em Brisbane

A Seleção Brasileira encara a Austrália na manhã desta terça-feira (29), às 7h de Brasília (20h no horário local), no Suncorp Stadium, em Brisbane, no segundo amistoso da Super Data FIFA. Em novo encontro com os donos da casa, a Amarelinha irá em busca da primeira vitória nesta convocação.

Desde o empate em 1 a 1 na sexta-feira (25), em Townsville, Carlo Ancelotti e sua comissão técnica concentraram as atenções nos ajustes na equipe ao longo de três dias de treinamento.

Em mais um confronto diante dos donos casa, o técnico italiano pretende realizar novos testes. Sua convocação conta com nove estreantes (Martinelli, Mauro Júnior, Otávio, Arthur Dias, Jair, Breno Bidon, Matheuzinho, Gabriel Bontempo e Pedro Morisco), elogiados pelo técnico nesta segunda-feira (28), em entrevista coletiva.

“Os jovens que estão aqui, eu gosto deles, de todos. O Breno (Bidon) é um jogador que tem muita qualidade, que está jogando muito bem no Campeonato Brasileiro. Gostei muito de Arthur Dias e dos goleiros, que eu não conhecia. A verdade é que são todas surpresas positivas. Gostei muito do Gabriel Bontempo, Jair… Quero ser objetivo: temos futuro, apesar das críticas”, destacou.

Suncorp Stadium

O Suncorp Stadium será o palco do segundo amistoso entre Brasil e Austrália. O estádio conta com capacidade para 52,5 mil pessoas e foi inaugurado em 1914. Foi uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2023, recebeu um compromisso da Seleção Feminina em 2024 e receberá os Jogos Olímpicos Brisbane 2032.

Arbitragem de Brasil x Austrália

A arbitragem de campo da partida será japonesa e formada pelos seguintes profissionais: Yusuke Araki (árbitro central), Kota Watanabe e Kohe Ando (árbitros assistentes) e Ryo Tanimoto (quarto árbitro).