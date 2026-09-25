Suzano Vôlei vence Itaquá em Guararema e garante vaga na semifinal do Paulista

O Suzano Vôlei está classificado às semifinais do Campeonato Paulista 2026. O time do técnico Nery Tambeiro conquistou a vaga com uma rodada de antecedência ao derrotar o Itaquá Vôlei Mania no Ginásio Lázaro Germano, em Guararema, por 3 sets a 0 (25x23 | 25x18 | 25x20) na noite da última quinta-feira (24/09).



O resultado obtido em meio às homenagens ao aniversário de 127 anos da emancipação político-administrativa de Guararema foi a quinta vitória do Suzano em seis jogos no Estadual, deixando o time com 15 pontos na tabela. Agora, com a vaga em mãos, o próximo desafio dos suzanenses será o confronto direto contra o Vôlei Renata, em Campinas, na próxima sexta-feira (02/10), valendo o primeiro lugar geral na fase inicial do Paulista.



De volta a Guararema após quatro anos, o atual vice-campeão paulista dedicou homenagens especiais à "Pérola do Vale" por meio de suas redes sociais no cerimonial antes da partida. Estando na posição de mandante do dérbi, o time de Nery entrou em quadra exibindo uma faixa parabenizando o município e seus cidadãos por mais um ano de história. Chamando o torcedor local para o seu lado, o Suzano contou com aproximadamente 300 torcedores lotando o ginásio municipal e embalando o "time da casa" na busca pela vitória.



Dentro das quatro linhas, o Suzano, que buscava a recuperação dentro do Estadual, tratou de se impor diante da equipe de Itaquaquecetuba para confirmar o seu favoritismo e conquistar a vaga antecipada. Ainda que o time visitante tenha resistido ao longo do primeiro set, a força suzanense fez a diferença para fechar um 25 a 23. O resultado tirou a tensão de quadra, motivando os comandados de Nery Tambeiro a jogar com ainda mais energia para vencer as parciais seguintes com tranquilidade ao aplicar um 25 a 18 na segunda etapa e um 25 a 20 na terceira, fechando o confronto e cravando a classificação.



O técnico do time vencedor apontou que a classificação acompanhada de um bom desempenho e um resultado positivo são motivadores para a equipe seguir crescendo. "Um único jogo abaixo não define a qualidade de uma equipe e foi isso que trabalhamos com os jogadores ao longo da semana. Essa vitória contra um time bem postado que pode estar entre os semifinalistas foi muito importante, os jogadores responderam em quadra e, agora, podemos jogar a rodada final pensando apenas em busca a liderança geral em Campinas", concluiu.

