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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Esportes

Suzano recebe Campeonato Brasileiro de Karatê e Copa Jubileu de Futsal

Cronograma para o fim de semana também inclui final dos Jogos Abertos de Futsal e partida da Liga da Juventude de Futsal

25 setembro 2026 - 17h23Por de Suzano
O cronograma esportivo deste fim de semana em Suzano terá finais de futsal e uma etapa do Campeonato Brasileiro Shidokan de Karatê 2026O cronograma esportivo deste fim de semana em Suzano terá finais de futsal e uma etapa do Campeonato Brasileiro Shidokan de Karatê 2026 - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O cronograma esportivo deste fim de semana em Suzano terá finais de futsal e uma etapa do Campeonato Brasileiro Shidokan de Karatê 2026, com atividades distribuídas entre o Ginásio Municipal Professor Roberto David, o Ginásio do Sesc, e o Ginásio Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão.

Neste sábado (26/09), o Ginásio do Sesc (rua Agnaldo Cursino, 267) recebe, às 8h30, Curuçá e CA Guarulhense pela final dos Jogos Abertos de Futsal. Às 14 horas, será a vez do confronto entre AD Suzano e AD Santo André pela Liga da Juventude de Futsal.

No domingo (27/09), também no Ginásio do Sesc, serão realizados quatro jogos no período da manhã, todos pela Copa Jubileu de Ouro. Às 8h30 será disputado o terceiro lugar da categoria Sub-12, entre Atlantis Futsal e Suzano FC. Em seguida, às 9 horas, Suzano Academy e Suzano FC entram em quadra pela disputa do terceiro lugar do Sub-10.

A partir das 9h30, Mancha Negra e Suzano Academy decidem o título do Sub-12. Na sequência, Atlantis Futsal e Fazenda Viaduto disputam a final do Sub-10.

Também a partir das 8h30, desta vez no Ginásio Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro) será realizada a III Etapa do Campeonato Brasileiro Shidokan de Karatê. O espaço recebe a competição até as 18 horas com disputas de Kumite, modalidade tradicional de combate, e Kata, voltada à demonstração de técnicas e movimentos.

No período da tarde, a programação retorna ao Ginásio do Sesc para uma partida do Campeonato Paulista de Futsal, às 15 horas. O espaço foi cedido à equipe Raposa da Leste para a disputa da competição.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marín Júnior, o Nardinho, destacou a variedade de modalidades que integram a programação. “Suzano respira esporte e teremos mais um fim de semana com uma programação diversificada para a população acompanhar. São decisões importantes no futsal e também receberemos uma etapa do Campeonato Brasileiro Shidokan, mostrando que a cidade está preparada para sediar essas competições e oferecer cada vez mais opções esportivas para as famílias”, afirmou.

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