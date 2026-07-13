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Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
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Esportes

Brasil perde para os Estados Unidos por 3 a 0 no vôlei feminino

Seleção fecha fase classificatória em terceiro lugar em jogo no Japão

13 julho 2026 - 09h59Por Juliano Justo - repórter da EBC
Seleção fecha fase classificatória em terceiro lugar em jogo no JapãoSeleção fecha fase classificatória em terceiro lugar em jogo no Japão - (Foto: Divulgação/FIVB)

A seleção feminina de vôlei foi superada na madrugada deste domingo (12/7) pelos Estados Unidos, por 3 sets a 0 (26/24, 25/22 e 25/16). A partida era o último compromisso da fase classificatória da Liga das Nações 2026 (VNL), em Osaka, no Japão.

A ponteira Ana Cristina foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 18 pontos. A equipe do técnico José Roberto Guimarães terminou a fase de classificação em terceiro lugar, com nove vitórias e três resultados negativos.

O próximo desafio do Brasil é a fase final da competição, que vai acontecer em Macau, na China, a partir do dia 22 de julho. O Brasil aguarda os últimos jogos da rodada para conhecer os adversários das quartas-de-final.

Lesão

Além da derrota, o Brasil lamentou também a lesão de Júlia Kudiess. A central rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo e não defende mais a equipe no restante da VNL.

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