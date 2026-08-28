Buscando a 2ª vitória no Estadual, Suzano enfrenta Praia Grande

Vindo de vitória na estreia, o Suzano Vôlei volta às quadras para mais um desafio do Campeonato Paulista nesta sexta-feira (28/08), a partir das 19h30, fora de casa, contra o Sabesp Praia Grande no Ginásio Rodrigão, no litoral paulista. O jogo terá transmissão ao vivo e com imagens no YouTube, pelo canal SP Vôlei (youtube.com/@spvolei.fpvoficial).



Com três pontos na tabela após vencer o Sil Vôlei Guarulhos por 3 sets a 0 em sua estreia, os suzanenses buscarão manter a sequência de bons resultados na Baixada Santista frente a um rival para o qual o Clube do Alto Tietê nunca foi derrotado. No histórico de dois jogos, ambos na Arena Suzano, um em 2024 e outro em 2025, o time da Grande São Paulo levou a melhor nas duas oportunidades e, agora, a expectativa é vencer no primeiro duelo em Praia Grande.



O adversário, por sua vez, vem de revés na primeira rodada. O Praia Grande, atualmente treinado pelo ídolo brasileiro e ex-atleta de Suzano, Rodrigão, visitou o Viapol Vôlei em São José dos Campos e foi superado por 3 sets a 0. Portanto, a partida carrega um tempero ainda maior com os mandantes tentando o primeiro triunfo no Estadual.



O técnico Nery Tambeiro aponta que, independentemente do adversário, seu time deverá estar focado para cumprir o favoritismo e conquistar a vitória. "Eles têm um time de muita qualidade e devem ser levados à sério assim como todos os outros times do Paulista. É um confronto fora de casa e toda atenção é essencial para vencermos, por isso, estamos focados para conseguir uma vitória e seguir com os 100% de aproveitamento", comentou.



Sabesp Praia Grande Vôlei e Suzano se enfrentam nesta sexta-feira (28/08), às 19h30, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida será transmitida pelo YouTube no canal SP Vôlei (youtube.com/@spvolei.fpvoficial).