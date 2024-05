CBF usará Datas Fifa e vai inverter mandos de campo para recuperar jogos atrasados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai usar as Datas Fifas e inverterá mandos de campo para recuperar jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, que foram adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul A ideia da entidade é terminar a competição no dia 8 de dezembro.

A possibilidade de inversão de mando de campo era proibida pelo Regulamento Específico do Campeonato Brasileiro, mas foi flexibilizada agora para permitir que Grêmio, Inter e Juventude tenham mais tempo para recuperar seus estádios e centros treinamento. A inversão vai depender de acerto entre os dois clubes envolvidos numa determinada partida.

Também ficou acertado que na data Fifa de 2 a 10 de setembro – na qual serão disputadas duas rodadas das Eliminatórias - Internacional, Grêmio e Juventude vão fazer seus jogos atrasados das primeiras rodadas do Brasileiro - assim como os clubes da Série A que disputam a Copa do Nordeste.

A depender do desempenho dos times gaúchos nas competições sul-americanas e na Copa do Brasil, é provável que semanas destinadas a estas competições também sejam usadas para partidas do Campeonato Brasileiro.

Um exemplo prático: Inter e Juventude vão se enfrentar pela terceira fase da Copa do Brasil. O time que for eliminado terá seus jogos pelo Campeonato Brasileiro marcados na semana em que houver partidas pela Copa do Brasil.