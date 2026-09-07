São Paulo e Boca Juniors se enfrentam a partir da próxima semana pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2026. A partida de ida acontece na Argentina, enquanto a vaga para a semifinal será decidida no MorumBIS.
A partida de ida será disputada nesta terça-feira (8), às 21h30, na La Bombonera, em Buenos Aires
O Tricolor chega para o confronto após eliminar o Bolívar nas oitavas de final, com um empate em 1 a 1 em La Paz e vitória por 3 a 1 em casa. Já o Boca deixou para trás o Deportivo Recoleta, vencendo por 3 a 1 como mandante e por 4 a 0 no Defensores del Chaco.
São Paulo e Boca Juniors não se enfrentam há quase duas décadas.
O último encontro entre as equipes aconteceu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2007.
Na partida de ida, disputada na Argentina, o Boca venceu por 2 a 1. No jogo de volta, no MorumBIS, o São Paulo venceu por 1 a 0 e conseguiu a classificação para as quartas de final pelo critério do gol fora de casa.