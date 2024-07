Corinthians demite técnico António Oliveira

O técnico António Oliveira não é mais o treinador do Corinthians. A decisão veio após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras, na noite da última segunda-feira (1º).

A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista optou por não seguir mais com o técnico, e outros quatro auxiliares, no comando da equipe principal masculina de futebol.

Em nota, o Club Corinthians Paulista explica que eles foram comunicados, no início da tarde desta terça-feira (02), em reunião com o executivo de futebol, Fabinho Soldado.

“O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras”.

O treinador se despede do clube com 29 jogos, no qual obteve 13 vitórias, nove empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 55,1% dos pontos.

O treino de hoje será comandado por Raphael Laruccia, da equipe sub-20 do Corinthians.