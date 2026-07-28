Corinthians joga nesta quinta-feira contra o Athletico-PR na Neo Química

O Corinthians recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira (30), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Timão tenta aproveitar o fator casa para voltar a vencer e diminuir a diferença para o grupo dos primeiros colocados da competição. Já o Furacão busca somar pontos fora de casa em mais um compromisso do Brasileirão.

O Corinthians ocupa a nona colocação, com 28 pontos, e está a três pontos do Red Bull Bragantino, equipe que fecha o G5 do Campeonato Brasileiro.

Na rodada anterior, o clube paulista empatou por 1 a 1 com o Bahia, fora de casa. O Timão abriu o placar no início da partida, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo e garantiu um ponto após resistir à pressão adversária na etapa final.

O técnico Fernando Diniz terá problemas para montar a lateral esquerda. Angileri, autor do gol contra o Bahia, cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Matheus Bidu segue em recuperação de um corte na cabeça e dores na região do púbis, enquanto Hugo ainda é dúvida após lesão no menisco.

Entre as alternativas para o setor aparecem Pedro Milans, improvisado na última partida, além dos volantes Allan e Raniele, que também podem atuar na função.

Nos bastidores, o Corinthians negocia a renovação contratual do atacante Memphis Depay, enquanto Vitinho passará por um procedimento cirúrgico após um novo problema físico.