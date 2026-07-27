Itaquá empata com América de Rio Preto no jogo de ida das semifinais da 'Bezinha'

O Itaquaquecetuba Athletico Clube (IAC) empatou o jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista Sub-23 com o América de Rio Preto.

Jogando na manhã deste domingo (26), no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto, América e IAC fizeram uma partida emocionante.

Diguinho marcou para o time da casa, enquanto Pedro Weide, contra, anotou o gol do Itaquaquecetuba.

Com o empate, o vencedor do jogo de volta garantirá o acesso à Série A4 de 2027 e, consequentemente, disputará o título da Segundona Paulista. A partida decisiva acontece no próximo domingo (2), às 10h, em Itaquaquecetuba.