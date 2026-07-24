Itaquá joga no domingo contra o América em São José do Rio Preto

O Itaquaquecetuba Athletico Clube (IAC) enfrenta o América, neste domingo (26), às 10 horas, no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto.

O jogo é válido pela reta final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a tradicional Bezinha, na fase de semifinais.

Somando as três fases da Segundona Paulista, o Itaquaquecetuba disputou 14 jogos, conquistou 37 pontos e sofreu apenas uma derrota. Foram 12 vitórias na campanha. Guilherme Salomão e Gustavinho são os artilheiros do Índio do Quatá, com sete gols cada.

Já o América também entrou em campo 14 vezes. A equipe soma 27 pontos, venceu sete partidas, sofreu apenas uma derrota e segue invicta no Teixeirão. O artilheiro do time é Aislan, com três gols.