Atleta suzanense vai disputar Paralimpíadas de Los Angeles em 2028

A atleta suzanense, Suellen Dellangelica, disputará às Paralimpíadas de Los Angeles em 2028 defendendo a seleção brasileira na modalidade de vôlei sentado. A atleta disputou juntamente com a seleção brasileira, o Campeonato Mundial de vôlei sentado em Hangzhou, na China, que garantiu a vaga no torneio após a equipe garantir a medalha de prata.



O campeonato paralímpico será disputado logo após as olimpíadas, e deve iniciar ainda em agosto de 2028. Normalmente, os jogos são transmitidos em canais fechados.



Para os preparativos, Suellen explicou que mensalmente ocorrem treinos com a seleção brasileira, e nas demais semanas, a atleta conta com o apoio do seu time, o Sesi Suzano, que proporciona treinamentos em academia e com bola.



Suellen enfatizou que a equipe está confiante para os novos desafios. “Esse mundial nos mostrou bastante, apresentou que estamos no caminho certo. Vamos continuar trabalhando e aperfeiçoando”, comentou.



O vôlei sentado é uma versão adaptada do vôlei para o esporte paralímpico. As regras, como pontuação, posições e número de jogadores, são as mesmas. Em qualquer ação de jogo (saque, passe, ataque ou bloqueio), os atletas devem manter as nádegas ou o tronco em contato com a quadra. Uma das grandes diferenças está na composição da quadra, que é reduzida e a rede, na modalidade feminina, conta com a rede com altura de um metro e cinco.



Suellen iniciou sua paixão pelo esporte do vôlei ainda jovem, com 12 anos de idade, carregando mais de 24 anos de carreira no esporte. Ela destacou que teve seu primeiro contato com a seleção brasileira e com a adaptação para pessoas com deficiência com apenas 15 anos de idade. Um ano após ingressar na seleção, já disputava seu primeiro mundial defendendo a seleção.



A atleta destacou que faz parte do Time São Paulo Paralímpico, que é um programa de fomento ao paradesporto nacional idealizado pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O programa apoia atualmente 157 atletas com deficiência em 16 modalidades esportivas, promovendo a inclusão social e esportiva por meio do esporte de alto rendimento.



Mesmo sendo uma atleta profissional e de grandes conquistas, Suellen não deixa de fazer parte do município de Suzano. Ela é professora de educação física concursada em Suzano e dá aula para crianças que frequentam o ensino fundamental.