Palmeiras joga contra o Vitória em Salvador nesta quarta-feira

O Palmeiras joga nesta quarta-feira (29), em Salvador, contra o Vitória em busca de reabilitação após sofrer derrota para o Atlético-MG na última rodada.

O jogo será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, pela 21ª rodada.

Líder isolado do Brasileirão com 44 pontos, o Palmeiras foi surpreendido pelo Atlético-MG, que venceu por 2 a 1 o confronto em São Paulo, no último domingo (26).

Já o Vitória caiu fora de casa, diante do Remo, no Mangueirão, em Belém do Pará. Com o revés, o Rubro-Negro baiano caiu duas posições na tabela de classificação, para o 13º lugar, com 26 pontos.

O Palmeiras registra atualmente sua melhor campanha de Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos (desde 2003). Em 20 jogos, são 44 pontos conquistados, superando 2025, com 43. Nas campanhas de títulos, com essa mesma quantidade de partidas, foram 40 pontos em 2016, 36 em 2018, 42 em 2022 e 37 em 2023. A última vez que teve um começo melhor foi em 1993, com 46 pontos, em outro em formato de competição.

Na manhã desta terça-feira (28), o Palmeiras finalizou, na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Vitória. Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e, sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira, realizaram uma atividade tática de posicionamentos, movimentações e jogadas ensaiadas, além de, na parte final, um descontraído recreativo.

Assim como na segunda (27), o atacante Flaco López, finalista da Copa do Mundo pela Seleção Argentina, trabalhou em tempo integral com os companheiros.

O desfalque foi o atacante Paulinho, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo contra o Atlético-MG no domingo (26) – a lesão não tem relação com a cirurgia na perna direita, que, inclusive, segue em evolução satisfatória.