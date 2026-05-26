Corinthians recebe o Platense nesta quarta na Neo Química Arena

O Corinthians recebe o Platense nesta quarta-feira (27), na Neo Química Arena, pela última rodada do Grupo E. Com a liderança da chave já garantida, o Timão busca agora terminar entre os melhores colocados gerais da fase de grupos para assegurar vantagens nas fases de mata-mata.



Com 11 pontos, o Corinthians não pode mais ser alcançado na primeira posição do grupo, enquanto Platense e Santa Fe disputam diretamente a segunda vaga nas oitavas.



A partida também antecede a última do time corintiano em casa antes da pausa do calendário para a Copa do Mundo 2026 de seleções, fator que aumenta a importância de fechar a fase de grupos em alta.

No Campeonato Brasileiro, o cenário ainda é instável. O Corinthians ocupa a 15ª colocação com 21 pontos na tabela e convive com a pressão para se afastar da zona inferior da classificação.



A vitória recente sobre o Atlético-MG trouxe alívio momentâneo e reforçou a confiança do elenco antes da rodada decisiva da Libertadores.



O Platense encerra a fase de grupos vivendo uma campanha histórica em âmbito continental.

O clube argentino garantiu vaga na Libertadores após conquistar o Torneio Apertura de 2025, primeiro título nacional de sua história. A competição continental se tornou um novo marco institucional para a equipe de Vicente López.