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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Esportes

Corinthians recebe o Platense nesta quarta na Neo Química Arena

Com 11 pontos, Timão não pode mais ser alcançado na primeira posição

26 maio 2026 - 19h36Por De São Paulo
CORINTHIANS Com a liderança da chave já garantida, Timão quer terminar entre os melhores geraisCORINTHIANS Com a liderança da chave já garantida, Timão quer terminar entre os melhores gerais - (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians recebe o Platense nesta quarta-feira (27), na Neo Química Arena, pela última rodada do Grupo E. Com a liderança da chave já garantida, o Timão busca agora terminar entre os melhores colocados gerais da fase de grupos para assegurar vantagens nas fases de mata-mata. 


Com 11 pontos, o Corinthians não pode mais ser alcançado na primeira posição do grupo, enquanto Platense e Santa Fe disputam diretamente a segunda vaga nas oitavas.


A partida também antecede a última do time corintiano em casa antes da pausa do calendário para a Copa do Mundo 2026 de seleções, fator que aumenta a importância de fechar a fase de grupos em alta.
No Campeonato Brasileiro, o cenário ainda é instável. O Corinthians ocupa a 15ª colocação com 21 pontos na tabela e convive com a pressão para se afastar da zona inferior da classificação. 


A vitória recente sobre o Atlético-MG trouxe alívio momentâneo e reforçou a confiança do elenco antes da rodada decisiva da Libertadores.


O Platense encerra a fase de grupos vivendo uma campanha histórica em âmbito continental. 
O clube argentino garantiu vaga na Libertadores após conquistar o Torneio Apertura de 2025, primeiro título nacional de sua história. A competição continental se tornou um novo marco institucional para a equipe de Vicente López.

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