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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Copa do Brasil

Definidos os duelos da oitavas da Copa do Brasil, com clássico no RJ

Partidas de ida e volta ocorrerão entre os dias 1º e 6 de agosto

26 maio 2026 - 13h26Por Agência Brasil
Definidos os duelos da oitavas da Copa do Brasil, com clássico no RJDefinidos os duelos da oitavas da Copa do Brasil, com clássico no RJ - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e os mandos de camo foram definidos por sorteio nesta terça-feira (26) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Entre os embates com 14 times da Série A e apenas dois da Série B do Campeonato Brasileiro (Juventude e Fortaleza), haverá apenas um clássico regional, entre os cariocas Vasco x Fluminense. Os times se enfrentaram ano passado nas semifinais do torneio e o Cruzmaltino avançou à final.

Os jogos ocorrerão após a pausa no calendário em razão da Copa do Mundo. As partidas estão previstas para o início de agosto -  dias 1º e 2 (ida) e dias 5 e 6 (volta).  A CBF ainda divulgará a programação com datas e horários das partidas.

Os clubes que decidirão a classificação às quartas em casa estão Fluminense, Corinthians, Grêmio, Vitória, Juventude, Remo, Cruzeiro e Fortaleza.

A Copa do Brasil começou em 18 de fevereiro e reuniu 128 times, 34 a mais que na edição de 2025. Pela primeira vez o torneio distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores da América: o campeão se classifica diretamente à fase de grupos e o vice disputará a Pré-Libertadores.  

Duelos das oitavas 

Confronto 1
Vasco x Fluminense – Estádio do Maracanã
Fluminense x Vasco - Maracanã

Confronto 2
Internacional x Corinthians - Beira-Rio
Corinthians x Internacional - Neo Química Arena

Confronto 3
Mirassol x Grêmio – Estádio Municipal José Maria de Campos Maia
Grêmio x Mirassol - Arena do Grêmio

Confronto 4
Athletico-PR x Vitória - Arena da Baixada
Vitória x Athletico-PR – Estádio do Barradão

Confronto 5
Atlético-MG x Juventude - Arena MRV
Juventude x Atlético-MG – Estádio Alfredo Jaconi

Confronto 6
Santos x Remo - Vila Belmiro
Remo x Santos – Estádio do Mangueirão

Confronto 7
Chapecoense x Cruzeiro - Arena Condá
Cruzeiro x Chapecoense – Estádio do Mineirão

Confronto 8
Palmeiras x Fortaleza - Nubank Parque
Fortaleza x Palmeiras - Arena Castelão

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