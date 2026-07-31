Corinthians vai a Porto Alegre no primeiro jogo das oitavas contra o Internacional

Em partida válida pela Copa do Brasil, o Corinthians visita o Internacional neste domingo (2). O confronto está marcado às 19h30 no Beira Rio (José Pinheiro Borda), em Porto Alegre, RS.
O último confronto entre Corinthians e Internacional aconteceu em 05 de abril de 2026, às 19h30, pelo Brasileirão 2026. Na ocasião, o Timão acabou sendo derrotado por 1 a 0 no duelo que aconteceu na Neo Química Arena.
O confronto marca o início da disputa por uma vaga nas quartas de final da competição. A eliminatória será decidida em dois jogos e, em caso de empate no placar agregado, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.
Além da luta pelo título, os finalistas da Copa do Brasil garantem vaga na Copa Libertadores de 2027, com o campeão assegurando classificação direta para a fase de grupos.