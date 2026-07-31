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Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
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Esportes

Corinthians vai a Porto Alegre no primeiro jogo das oitavas contra o Internacional

Confronto está marcado às 19h30 no Beira Rio

31 julho 2026 - 18h13Por de São Paulo
CORINTHIANS Vai a Porto Alegre enfrentar o InterCORINTHIANS Vai a Porto Alegre enfrentar o Inter - (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Em partida válida pela Copa do Brasil, o Corinthians visita o Internacional neste domingo (2). O confronto está marcado às 19h30 no Beira Rio (José Pinheiro Borda), em Porto Alegre, RS.

O último confronto entre Corinthians e Internacional aconteceu em 05 de abril de 2026, às 19h30, pelo Brasileirão 2026. Na ocasião, o Timão acabou sendo derrotado por 1 a 0 no duelo que aconteceu na Neo Química Arena.

O confronto marca o início da disputa por uma vaga nas quartas de final da competição. A eliminatória será decidida em dois jogos e, em caso de empate no placar agregado, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

Além da luta pelo título, os finalistas da Copa do Brasil garantem vaga na Copa Libertadores de 2027, com o campeão assegurando classificação direta para a fase de grupos.

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