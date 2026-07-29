Atletas de Suzano conquistam vice-campeonato geral no Brasileiro de Sumô

Os atletas da equipe suzanense Nova Central conquistaram o vice-campeonato na classificação geral do 64º Campeonato Brasileiro de Sumô e do 28º Campeonato Brasileiro Feminino de Sumô, realizados no último fim de semana (25 e 26/07). A delegação contou com 23 competidores e encerrou a participação atrás apenas da equipe Sudoeste, reafirmando sua tradição entre as principais forças nacionais da modalidade.

O resultado foi construído por meio de uma campanha consistente nas diferentes categorias, com conquistas individuais e coletivas que evidenciaram o trabalho desenvolvido pelos atletas, técnicos e professores da equipe.

Entre as representantes femininas, Luciana Montgomery Watanabe Higuchi foi campeã da categoria Adulto Médio e ficou na terceira colocação do Adulto Absoluto. Gabriely Cristina Abreu Cruz conquistou o vice-campeonato no Adulto Meio-Pesado, enquanto Sarah Luiza Gomes da Silva Guatura foi vice-campeã nas categorias Adulto Pesado e Adulto Absoluto.

Nas categorias de base, Valentina Aya Higuchi e Larissa Yumi Toma Mori ficaram com a terceira colocação no Mirim C. Já Eduarda Bissolotti Ferreira terminou em terceiro lugar no Mirim B.

Na competição masculina, Kaio Massaki Chibana conquistou o título da categoria Mirim C, enquanto Lucas Vilha Delfino ficou em terceiro lugar no Infantil. Entre os adultos, Eugênio de Lima Bezerra foi vice-campeão do Super Leve; Vinicius Almeida da Silva conquistou o título do Meio-Leve; Edson Dias Pereira Júnior ficou em terceiro lugar no Meio-Médio; e Ricardo Tadashi Aoyama sagrou-se campeão do Meio-Pesado.

A Nova Central também obteve resultados expressivos nas disputas coletivas. No feminino, a equipe conquistou o título da categoria Adulto. No masculino, foi campeã no Mirim A e alcançou a terceira colocação nas categorias Infantil e Juvenil.

Além das medalhas e troféus, o campeonato foi marcado pela promoção de graduação de quatro professores da equipe. Os senseis Eugênio Bezerra e Daniel Omena foram promovidos ao 1º Dan; Edson Dias Júnior alcançou o 2º Dan; e Luciana Watanabe recebeu a graduação de 4º Dan.

A promoção de Luciana representa um marco para a modalidade. Com a nova graduação, ela tornou-se a primeira mulher do Brasil e a quinta do mundo a conquistar o 4º Dan, reconhecimento que celebra décadas de dedicação ao esporte, à formação de atletas e ao fortalecimento do sumô brasileiro.

Técnica da Nova Central, Luciana destacou que os resultados refletem a evolução de todo o trabalho desenvolvido pela equipe. “A Nova Central celebra não apenas o vice-campeonato geral, mas também a evolução técnica de seus atletas e professores. Essas conquistas refletem o compromisso da equipe com a formação de campeões dentro e fora do dohyo e fortalecem ainda mais o sumô brasileiro”, afirmou.