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Jornal Diário de Suzano - 29/07/2026
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Esportes

Atletas de Suzano conquistam vice-campeonato geral no Brasileiro de Sumô

Nova Central foi representada por 23 competidores nos torneios realizados no último fim de semana e ainda alcançou títulos individuais e por equipes

29 julho 2026 - 17h30Por de Suzano
Nova Central foi representada por 23 competidores nos torneios realizados no último fim de semanaNova Central foi representada por 23 competidores nos torneios realizados no último fim de semana - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Os atletas da equipe suzanense Nova Central conquistaram o vice-campeonato na classificação geral do 64º Campeonato Brasileiro de Sumô e do 28º Campeonato Brasileiro Feminino de Sumô, realizados no último fim de semana (25 e 26/07). A delegação contou com 23 competidores e encerrou a participação atrás apenas da equipe Sudoeste, reafirmando sua tradição entre as principais forças nacionais da modalidade.

O resultado foi construído por meio de uma campanha consistente nas diferentes categorias, com conquistas individuais e coletivas que evidenciaram o trabalho desenvolvido pelos atletas, técnicos e professores da equipe.

Entre as representantes femininas, Luciana Montgomery Watanabe Higuchi foi campeã da categoria Adulto Médio e ficou na terceira colocação do Adulto Absoluto. Gabriely Cristina Abreu Cruz conquistou o vice-campeonato no Adulto Meio-Pesado, enquanto Sarah Luiza Gomes da Silva Guatura foi vice-campeã nas categorias Adulto Pesado e Adulto Absoluto.

Nas categorias de base, Valentina Aya Higuchi e Larissa Yumi Toma Mori ficaram com a terceira colocação no Mirim C. Já Eduarda Bissolotti Ferreira terminou em terceiro lugar no Mirim B.

Na competição masculina, Kaio Massaki Chibana conquistou o título da categoria Mirim C, enquanto Lucas Vilha Delfino ficou em terceiro lugar no Infantil. Entre os adultos, Eugênio de Lima Bezerra foi vice-campeão do Super Leve; Vinicius Almeida da Silva conquistou o título do Meio-Leve; Edson Dias Pereira Júnior ficou em terceiro lugar no Meio-Médio; e Ricardo Tadashi Aoyama sagrou-se campeão do Meio-Pesado.

A Nova Central também obteve resultados expressivos nas disputas coletivas. No feminino, a equipe conquistou o título da categoria Adulto. No masculino, foi campeã no Mirim A e alcançou a terceira colocação nas categorias Infantil e Juvenil.

Além das medalhas e troféus, o campeonato foi marcado pela promoção de graduação de quatro professores da equipe. Os senseis Eugênio Bezerra e Daniel Omena foram promovidos ao 1º Dan; Edson Dias Júnior alcançou o 2º Dan; e Luciana Watanabe recebeu a graduação de 4º Dan.

A promoção de Luciana representa um marco para a modalidade. Com a nova graduação, ela tornou-se a primeira mulher do Brasil e a quinta do mundo a conquistar o 4º Dan, reconhecimento que celebra décadas de dedicação ao esporte, à formação de atletas e ao fortalecimento do sumô brasileiro.

Técnica da Nova Central, Luciana destacou que os resultados refletem a evolução de todo o trabalho desenvolvido pela equipe. “A Nova Central celebra não apenas o vice-campeonato geral, mas também a evolução técnica de seus atletas e professores. Essas conquistas refletem o compromisso da equipe com a formação de campeões dentro e fora do dohyo e fortalecem ainda mais o sumô brasileiro”, afirmou.

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