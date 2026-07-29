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Jornal Diário de Suzano - 29/07/2026
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Esportes

Corinthians recebe o Athletico-PR na Neo Química pelo Brasileiro

Alvinegro vem de empate contra o Bahia em Salvador e quer melhorar

29 julho 2026 - 18h21Por da Agência Brasil
CORINTHIANS Joga nesta quinta-feira contra o Athletico-PR em busca de vitóriaCORINTHIANS Joga nesta quinta-feira contra o Athletico-PR em busca de vitória - (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão.


O Alvinegro vem de empate contra o Bahia em Salvador, resultado que interrompeu uma sequência de três vitórias seguidas da equipe. Já o Furacão chegou à terceira colocação e vem de quatro vitórias consecutivas na competição.


O Corinthians para melhorar sua colocação no Campeonato Brasileiro. Jogando na Neo Química Arena, o Timão aposta na força como mandante para voltar a somar três pontos e se aproximar do G-4. Na volta após a parada para a Copa do Mundo, a equipe bateu o Remo por 3 a 0 com facilidade dentro de casa.


O Athletico-PR vive um momento de confiança após bons resultados recentes e chega embalado para o duelo em São Paulo. A equipe paranaense tenta manter a sequência positiva de quatro vitórias consecutivas para seguir subindo na classificação. Em 3º lugar com 36 pontos, o Furacão perdeu para o Corinthians em casa no primeiro turno, mas chega para esse confronto com um cenário muito diferente.


A provável escalação dos Corinthians deve ter Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Milans); Raniele, André, Breno Bidon, Kaio César e Rodrigo Garro; Yuri Alberto.

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