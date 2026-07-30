Palmeiras publica nota e rebate críticas do Vitória à arbitragem após goleada

O Palmeiras publicou, nesta quinta-feira (30), nota em suas redes sociais sobre as polêmicas de arbitragem que ocorreram no triunfo contra o Vitória por 4 a 0 na última quarta pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe baiana teve dois atletas expulsos e reclamou muito de uma cotovelada de Maurício em Cacá.

No comunicado, o clube rebate as reclamações da equipe baiana, afirma que não houve erro nos lances mais contestados do confronto e sustenta que a vitória foi "absolutamente legítima". Além disso, o Verdão acusa a criação de "falsas narrativas" para pressionar a arbitragem e ressalta que seguirá focado na disputa do Campeonato Brasileiro.

Ao longo da nota, o Palmeiras detalha os três principais lances reclamados pelo Vitória. Sobre a cotovelada de Maurício em Cacá, o clube afirma que o meia foi corretamente punido com cartão amarelo, alegando que "não houve, contudo, força ou movimento adicional que justificasse uma recomendação do VAR para expulsão".

O Verdão também justifica a expulsão de Cacá, afirmando que o defensor atingiu "com violência a perna do colombiano, colocando em risco a sua integridade física". Para reforçar a argumentação, o clube publicou uma imagem do ferimento sofrido por Jhon Arias após a entrada.

Por fim, o Palmeiras contesta a reclamação sobre um suposto pênalti para o Vitória na etapa final. Segundo a nota, "Andreas Pereira nem sequer encostou no adversário, que claramente se atirou com o objetivo de simular uma falta que não aconteceu".