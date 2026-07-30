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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Esportes

Palmeiras publica nota e rebate críticas do Vitória à arbitragem após goleada

Verdão ganhou de 4 a 0 contra o Vitória no Campeonato Brasileiro

30 julho 2026 - 16h02Por de São Paulo
Lance com Arias resultou em expulsão de Cacá do vitóriaLance com Arias resultou em expulsão de Cacá do vitória - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Palmeiras publicou, nesta quinta-feira (30), nota em suas redes sociais sobre as polêmicas de arbitragem que ocorreram no triunfo contra o Vitória por 4 a 0 na última quarta pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe baiana teve dois atletas expulsos e reclamou muito de uma cotovelada de Maurício em Cacá.

No comunicado, o clube rebate as reclamações da equipe baiana, afirma que não houve erro nos lances mais contestados do confronto e sustenta que a vitória foi "absolutamente legítima". Além disso, o Verdão acusa a criação de "falsas narrativas" para pressionar a arbitragem e ressalta que seguirá focado na disputa do Campeonato Brasileiro.

Ao longo da nota, o Palmeiras detalha os três principais lances reclamados pelo Vitória. Sobre a cotovelada de Maurício em Cacá, o clube afirma que o meia foi corretamente punido com cartão amarelo, alegando que "não houve, contudo, força ou movimento adicional que justificasse uma recomendação do VAR para expulsão".

O Verdão também justifica a expulsão de Cacá, afirmando que o defensor atingiu "com violência a perna do colombiano, colocando em risco a sua integridade física". Para reforçar a argumentação, o clube publicou uma imagem do ferimento sofrido por Jhon Arias após a entrada.

Por fim, o Palmeiras contesta a reclamação sobre um suposto pênalti para o Vitória na etapa final. Segundo a nota, "Andreas Pereira nem sequer encostou no adversário, que claramente se atirou com o objetivo de simular uma falta que não aconteceu". 

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