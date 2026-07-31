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Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
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Esportes

Palmeiras recebe o Fortaleza em jogo de ida da Copa do Brasil

Verdão joga em casa e quer começar com vitória nesta etapa da competição

31 julho 2026 - 18h09Por da Reportagem Local
PAULINHO Treinou e deve retornar ao time na partida contra o Fortaleza neste domingo pela Copa do BrasilPAULINHO Treinou e deve retornar ao time na partida contra o Fortaleza neste domingo pela Copa do Brasil - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras tem confronto com o Fortaleza, neste domingo (02), às 16 horas, no Nubank Parque, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Desfalque contra o Vitória por uma entorse no tornozelo esquerdo, o atacante Paulinho treinou no gramado em tempo integral na preparação para este jogo.

Em suas redes sociais, Paulinho reforçou que está bem clinicamente e garantiu que enfrentará o Fortaleza. O Palmeiras, por sua vez, considera satisfatoriamente a evolução do atacante, que deve figurar entre os relacionados para a partida.

O Verdão foi campeão da Copa do Brasil nos anos de 1998, 2012, 2015 e 2020 e busca o penta campeonato nacional. Na atual edição, o Palmeiras se classificou para às oitavas após eliminar a Jacuipense por de 7 a 1, no placar agregado.

 

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