Palmeiras recebe o Fortaleza em jogo de ida da Copa do Brasil

O Palmeiras tem confronto com o Fortaleza, neste domingo (02), às 16 horas, no Nubank Parque, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Desfalque contra o Vitória por uma entorse no tornozelo esquerdo, o atacante Paulinho treinou no gramado em tempo integral na preparação para este jogo.
Em suas redes sociais, Paulinho reforçou que está bem clinicamente e garantiu que enfrentará o Fortaleza. O Palmeiras, por sua vez, considera satisfatoriamente a evolução do atacante, que deve figurar entre os relacionados para a partida.
O Verdão foi campeão da Copa do Brasil nos anos de 1998, 2012, 2015 e 2020 e busca o penta campeonato nacional. Na atual edição, o Palmeiras se classificou para às oitavas após eliminar a Jacuipense por de 7 a 1, no placar agregado.