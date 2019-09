De olho no Fluminense, Carlos Augusto e Bruno Méndez serão titulares

Em busca de manter o bom aproveitamento da defesa do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Bruno Méndez e o lateral-esquerdo Carlos Augusto afinaram parceria na manhã desta sexta-feira (13) durante o penúltimo treino do time antes de encarar o Fluminense, no domingo (15), no Mané Garrincha, em Brasília. O técnico Fábio Carille preparou um treino exclusivo com o setor defensivo da equipe, incluindo os dois jogadores, além do zagueiro Gil e do lateral-direito Fagner, que serão titulares. O jogo será válido pela 19ª rodada e último do 1º turno da competição.

Com apenas 11 gols sofridos, melhor defesa do campeonato, o Corinthians é o único time que está invicto na competição após o retorno da parada da Copa América.

Titulares, Bruno Méndez e Carlos Augusto, jovens de apenas 20 anos, entram em campo na partida contra o Fluminense sabendo da responsabilidade de manter esses dois “títulos” da equipe alvinegra.

“Independente se vou entrar jogando ou não, tenho que estar preparado para o que der e vier. Dar o melhor para ajudar o Corinthians. Entrei no jogo passado contra o Ceará e vou entrar como titular neste contra o Fluminense. Temos que aproveitar o bom momento”, disse Carlos Augusto, ao lado de Bruno Méndez, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Dr. Joaquim Grava.

Em relação ao treinamento exclusivo que Carille realizou com a zaga do Timão, o lateral falou que o técnico estava acertando detalhes para o jogo deste domingo. “Estou aqui há um tempo e sei como funciona o setor defensivo do time. O Bruno é novo e estávamos treinando alguns detalhes”.

Bruno Méndez assumiu a grande responsabilidade do jogo e afirmou que conta com a ajuda de jogadores experientes do clube. “Primeira vez que vou jogar de zagueiro e para mim é muita responsabilidade. Mas, o time tem jogadores experientes e que me ajudam a estar tranquilo para fazer uma boa partida”, completou o zagueiro do Timão.