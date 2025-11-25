Depois de um mês, Suzano Vôlei volta à Arena para confronto contra o líder da Superliga

Depois de uma sequência de quatro jogos fora de casa e um mês longe de sua torcida, o Suzano Vôlei recebe o Praia Clube, atual líder da Superliga, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) nesta quarta-feira (26/11), às 18h30. Os ingressos para o duelo da 7ª rodada do campeonato nacional estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).



A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo na entrada do ginásio para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.



O desafio desta quarta-feira terá um sabor especial aos suzanenses que, depois de exatamente um mês desde seu último jogo em casa. A partida mais recente do Clube do Alto Tietê em seus domínios foi no dia 26 de outubro, contra o Vôlei Guarulhos, e desde então, foram quatro jogos longe de casa com pontos somados em três destes. Agora, o reencontro com sua torcida promete emoção, visto que o adversário mineiro é o atual líder da liga e o Suzano, que vem de derrota para o Sada Cruzeiro por 3 sets a 0 (25x17 | 25x21 | 25x19), busca reabilitação para voltar ao G4 nacional.



O técnico suzanense, Cezar Douglas, ressaltou a importância de voltar a jogar em casa após uma dura sequência longe da Arena. “A gestão do cansaço físico e mental de tantas viagens e pouco tempo para treinar aqui em casa foram grandes desafios, então é muito positivo voltar a jogar aqui, ainda mais contra um adversário dos mais qualificados do campeonato. O grupo está pronto para lutar por mais uma vitória e nós esperamos o apoio do torcedor para esta partida contra o Praia”, comentou.



O duelo entre Suzano Vôlei e Praia Clube pela 7ª rodada da Superliga acontece nesta quarta-feira (26/11), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo da VBTV.