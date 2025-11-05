Ecus monta elenco e marca amistosos; Usac prepara apresentação de comissão

Os times de futebol de Suzano estão se preparando para a temporada de 2026. Enquanto o Esporte Clube União Suzano (Ecus) trabalha na montagem de seu elenco e marca amistosos, o União Suzano Atlético Clubes (Usac) se prepara para anunciar a comissão técnica que comandará o time na temporada.

O Ecus, que foi vice-campeão da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, garantiu o acesso para a Série A4 da competição estadual. Do elenco que chegou à final do campeonato, oito jogadores devem ser mantidos.

A montagem do elenco para a próxima temporada está em reta final. “Estamos com 70% do elenco montado e agora analisando alguns jogadores para finalizar o plantel”, disse o diretor de futebol do Ecus, Diego Galo.

A apresentação do clube para a pré-temporada está prevista para o dia 24 de novembro. Em dezembro, o Ecus tem dois amistosos marcados, mas não deu detalhes sobre dias e adversários. O clube tem a expectativa de marcar outros dois amistosos em janeiro, antes do início da temporada, previsto para 31 de janeiro.

Usac

O Usac irá disputar a Série A3 do Paulistão em 2025. O clube disputa essa divisão desde 2022, após ser campeão da Série A4, antiga Bezinha, no ano de 2021.

Em busca do acesso para a A2, o clube anunciou, em 18 de outubro, o técnico Thiago Constância, que comandará a equipe profissional ao longo do ano.

O clube está em mudança de presidência e agora será comandado por Everton Oliveira. O restante da direção e da comissão técnica deve ser apresentado em breve, mas sem uma data oficial.