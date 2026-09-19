Palmeiras enfrenta o Grêmio neste domingo

Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo (20), às 11 horas, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
Um ponto atrás do líder Flamengo, o Verdão vêm de classificação, nos pênaltis, para a semifinal da Libertadores. O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Murilo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
A partida marcará o retorno de Renato Portaluppi ao comando da equipe e à Arena. O Tricolor precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O treinador gremista deve contar com o retorno de Amuzu ao time titular. Por outro lado, Kannemann é dúvida para o confronto.
O Palmeiras deve jogar com Carlos Miguel; Giay, Gómez, Bruno Fuchs, Barboza e Arthur; Andreas Pereira e Marlon Freitas; Arias, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
O Grêmio terá Weverton; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins (Kannemann) e Pedro Gabriel; Villasanti, Noriega e Krovinovic; Amuzu, Carlos Vinícius e Pavon. Técnico: Renato Portaluppi.