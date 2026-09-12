Flamengo e Corinthians agitam o Brasileirão neste domingo no maracanã

O domingo será de confronto de peso pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (13), às 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada da competição. O Flamengo entra em campo defendendo a liderança do Brasileirão. Depois da 26ª rodada, o Rubro-Negro chegou aos 54 pontos, assumindo a primeira colocação após vencer o Remo por 1 a 0 e aproveitar o empate do Palmeiras. A equipe carioca segue em disputa direta pelo título e tenta aproveitar o fator casa para manter a vantagem na tabela.
Do outro lado, o Corinthians chega pressionado em busca de recuperação. O time paulista tem 32 pontos e ocupa a 11ª colocação, depois de perder por 2 a 1 para a Chapecoense na Neo Química Arena. O resultado ampliou para quatro a sequência de derrotas da equipe no Brasileirão. O duelo coloca frente a frente um Flamengo que quer seguir firme na liderança e um Corinthians que precisa voltar a pontuar para se afastar da parte de baixo da tabela.