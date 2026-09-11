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Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
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Cidades

Empresário suzanense Fernando Brandão palestra sobre crescimento empresarial no bairro da Liberdade

A convite do Rotary Club São Paulo Pró-Juventude, CEO da Senshi Brasil abordou sua trajetória e o fomento à cultura japonesa no tradicional bairro nipo-brasileiro da capital 

11 setembro 2026 - 16h36Por de Suzano
- (Foto: Divulgação)

O empresário suzanense Fernando Brandão, CEO da Senshi Brasil e vice-presidente do Rotary Club Suzano Sul e do Bunkyo Suzano, ministrou uma palestra sobre empreendedorismo no Rotary Club São Paulo Pró-Juventude no bairro da Liberdade, em São Paulo, na noite da última quarta-feira (09/09).

A reunião promovida no Hotel Nikkey Palace, bem no coração do bairro nipo-brasileiro, trouxe como palestra central a "Jornada entre a gestão, o empreendedorismo e a comunidade" e, a convite dos rotarianos, Brandão abordou uma série de temas voltados aos negócios da Senshi e a sua trajetória pessoal e profissional, elaborando acerca das formas como construiu sua carreira empreendedora em prol do fortalecimento da cultura japonesa em Suzano por meio de suas práticas e produtos.

Brandão apontou que, enquanto vice-presidente do Bunkyo Suzano, ele pôde trazer uma ampla experiência e conhecimento no meio empresarial aos convidados. "Foi uma noite muito proveitosa e tive o imenso prazer em contar do que me motiva a seguir evoluindo, especialmente ao falar dos produtos alimentícios da Senshi e contar minha história. O trabalho sério e o comprometimento de um não nikkey também pode trazer resultados à preservação dos costumes e da cultura japonesa, este trabalho pode ser uma missão de todos nós", comentou o empresário.

Na oportunidade, entre os presentes estiveram o presidente do Rotary Club de São Paulo Pró-Juventude, Roberto Sekiya; o governador assistente da Área 2 SP, Paulo Marcelo dos Santos; a diretora de Projetos do Rotary Club Liberdade, Dilza Muramoto; e o presidente do Rotary Club Suzano Sul, William Takara.

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