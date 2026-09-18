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Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
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Esportes

Santos visita o Remo pela 28ª rodada do Brasileiro

Peixe passa a ter somente o campeonato nacional

18 setembro 2026 - 16h47Por da Reportagem Local
- (Foto: reinaldo campos/Santos FC)

O Santos visita o Remo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta dar uma resposta após a dolorosa eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na última quarta-feira, o Peixe perdeu por 4 a 2 para o Atlético-MG, na Arena MRV.

O Santos passa a ter somente o Campeonato Brasileiro pela frente na temporada. O duelo em Belém, portanto, marca a retomada do Peixe depois da eliminação continental e abre uma sequência totalmente voltada à competição nacional.

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