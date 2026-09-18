Santos visita o Remo pela 28ª rodada do Brasileiro

O Santos visita o Remo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta dar uma resposta após a dolorosa eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na última quarta-feira, o Peixe perdeu por 4 a 2 para o Atlético-MG, na Arena MRV.

O Santos passa a ter somente o Campeonato Brasileiro pela frente na temporada. O duelo em Belém, portanto, marca a retomada do Peixe depois da eliminação continental e abre uma sequência totalmente voltada à competição nacional.