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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Esportes

São Paulo joga contra o Remo

29 maio 2026 - 18h18Por De São Paulo
Dorival Júnior deve ter Marcos Antônio e Cauly para o jogo.Dorival Júnior deve ter Marcos Antônio e Cauly para o jogo. - (Foto: Erico Leonan/São Paulo FC)

Remo e São Paulo, jogam neste domingo, dia 31, às 20h30, no Estádio Mangueirão, pela 18ª rodada do Brasileirão, a última antes da pausa da competição nacional para a Copa do Mundo,
Dorival Júnior deve ter Marcos Antônio e Cauly para o jogo.
Os jogadores foram desfalques nas três primeiras partidas do treinador em seu retorno ao São Paulo.
ÚLTIMO JOGO ANTES DA COPA DO MUNDO
O jogo contra o Remo será o último antes da paralisação do calendário para a disputa da Copa do Mundo. 
Os comandados de Dorival Júnior ocupam a sétima colocação do Brasileirão, com 25 pontos.