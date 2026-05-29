São Paulo joga contra o Remo

Remo e São Paulo, jogam neste domingo, dia 31, às 20h30, no Estádio Mangueirão, pela 18ª rodada do Brasileirão, a última antes da pausa da competição nacional para a Copa do Mundo,
Dorival Júnior deve ter Marcos Antônio e Cauly para o jogo.
Os jogadores foram desfalques nas três primeiras partidas do treinador em seu retorno ao São Paulo.
ÚLTIMO JOGO ANTES DA COPA DO MUNDO
O jogo contra o Remo será o último antes da paralisação do calendário para a disputa da Copa do Mundo.
Os comandados de Dorival Júnior ocupam a sétima colocação do Brasileirão, com 25 pontos.