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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Esportes

Líder, Palmeiras joga contra a Chapecoense neste domingo em casa

Na temporada, o Palmeiras soma 36 jogos, com 24 vitórias e oito empates

29 maio 2026 - 18h01Por De São Paulo
Palmeiras Chega ao confronto como líder do Brasileirão. A equipe soma 38 pontos em 17 jogosPalmeiras Chega ao confronto como líder do Brasileirão. A equipe soma 38 pontos em 17 jogos - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras enfrenta a Chapecoense neste domingo, 31 de maio, pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida será disputada às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo.
O duelo coloca frente a frente o líder e o último colocado da competição. O Palmeiras aparece na 1ª posição, com 38 pontos, enquanto a Chapecoense ocupa o 20º lugar, com 9.
O Palmeiras chega ao confronto como líder do Brasileirão. A equipe soma 38 pontos em 17 jogos, com 11 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota na competição.


No último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão venceu o Flamengo por 3 a 0, fora de casa. Antes disso, empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 e com o Remo pelo mesmo placar.
Na temporada, o Palmeiras soma 36 jogos, com 24 vitórias, oito empates e quatro derrotas. A equipe marcou 59 gols e sofreu 27.


A Chapecoense vive situação delicada no Brasileirão. O time aparece na 20ª colocação, com 9 pontos em 16 partidas, somando uma vitória, seis empates e nove derrotas.
No último jogo pelo Campeonato Brasileiro, a equipe perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, fora de casa. Antes disso, foi derrotada pelo Remo por 3 a 2.


Na temporada, a Chapecoense soma 38 jogos, com 13 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. A equipe marcou 49 gols e sofreu 50.