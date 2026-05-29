Líder, Palmeiras joga contra a Chapecoense neste domingo em casa

O Palmeiras enfrenta a Chapecoense neste domingo, 31 de maio, pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida será disputada às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo.

O duelo coloca frente a frente o líder e o último colocado da competição. O Palmeiras aparece na 1ª posição, com 38 pontos, enquanto a Chapecoense ocupa o 20º lugar, com 9.

O Palmeiras chega ao confronto como líder do Brasileirão. A equipe soma 38 pontos em 17 jogos, com 11 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota na competição.



No último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão venceu o Flamengo por 3 a 0, fora de casa. Antes disso, empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 e com o Remo pelo mesmo placar.

Na temporada, o Palmeiras soma 36 jogos, com 24 vitórias, oito empates e quatro derrotas. A equipe marcou 59 gols e sofreu 27.



A Chapecoense vive situação delicada no Brasileirão. O time aparece na 20ª colocação, com 9 pontos em 16 partidas, somando uma vitória, seis empates e nove derrotas.

No último jogo pelo Campeonato Brasileiro, a equipe perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, fora de casa. Antes disso, foi derrotada pelo Remo por 3 a 2.



Na temporada, a Chapecoense soma 38 jogos, com 13 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. A equipe marcou 49 gols e sofreu 50.