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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Esportes

Corinthians enfrenta o Grêmio

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado (30), às 17h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

29 maio 2026 - 18h10Por De São Paulo
O Corinthians entra em campo fora de casa em confronto direto na parte inferior da tabelaO Corinthians entra em campo fora de casa em confronto direto na parte inferior da tabela - (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Brasileirão.
As equipes chegam próximas na tabela. O Grêmio aparece em 14º lugar, enquanto o Corinthians está na 15ª colocação. Os dois times têm a mesma pontuação antes do confronto.
O Corinthians entra em campo fora de casa em confronto direto na parte inferior da tabela.
A equipe paulista tem a mesma pontuação do Grêmio e busca um resultado positivo para ganhar fôlego no Brasileirão.
O duelo na Arena do Grêmio ganha peso pela proximidade entre os clubes na classificação e pelo encerramento da primeira parte da competição antes do calendário especial de seleções.