Corinthians enfrenta o Grêmio

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Brasileirão.
As equipes chegam próximas na tabela. O Grêmio aparece em 14º lugar, enquanto o Corinthians está na 15ª colocação. Os dois times têm a mesma pontuação antes do confronto.
O Corinthians entra em campo fora de casa em confronto direto na parte inferior da tabela.
A equipe paulista tem a mesma pontuação do Grêmio e busca um resultado positivo para ganhar fôlego no Brasileirão.
O duelo na Arena do Grêmio ganha peso pela proximidade entre os clubes na classificação e pelo encerramento da primeira parte da competição antes do calendário especial de seleções.