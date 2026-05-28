Suzano Vôlei renova com central Riad para sua 6ª temporada no clube

Pela 6ª temporada consecutiva, o Suzano Vôlei contará com o central Riad, ídolo e atleta do projeto desde 2022, para seus desafios na elite do voleibol nacional. A confirmação da extensão do contrato ocorreu nesta quinta-feira (28/05), ratificando a continuidade do mais experiente atleta do atual grupo e um dos grandes nomes da história da modalidade na Capital do Vôlei.



Aos 44 anos e caminhando para seu quinto ano na cidade, Riad foi campeão da Superliga B em 2022 e vice-campeão paulista nos anos de 2023, 2024 e 2025, ajudando ainda a equipe a atingir campanhas de destaque na Superliga com duas semifinais em quatro temporadas na elite. Agora, mais uma vez, o jogador de 2,04m de altura integrará o meio de rede suzanense que, neste ano, também contará com os atletas Leo Andrade, Álvaro, Lucas França e Lucas Perrut.



Liderança nata dentro do atual elenco, o atleta soma uma grande variedade de títulos na carreira, incluindo três Superligas, três campeonatos europeus, o Mundial de Clubes de 2010, um título italiano e uma conquista da Copa Itália, além de ter sido eleito o melhor bloqueador da Superliga 2014/15.



Riad destacou a alegria em seguir defendendo as cores de Suzano, cidade onde encontrou grande identificação. "Para mim, é uma felicidade muito grande ir para a minha 6ª temporada em Suzano. Quando cheguei, o projeto ainda estava retornando e, hoje, estamos consolidados na briga por resultados cada vez mais positivos. Espero seguir ajudando o Clube nesse caminho junto aos meus companheiros. Estou muito empolgado para mais um ano com essa torcida maravilhosa”, exaltou.

