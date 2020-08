Mogi Basquete contrata jovem promessa do basquete sul-americano

O Mogi Basquete anunciou na tarde desta quarta-feira (19) a contratação do ala Rafael Previatti, de 17 anos e 2m de altura, do Uruguai. O jovem é uma promessa do basquete sul-americano e uma aposta da diretoria para reforçar as equipes Sub-19 e Sub-22 e também compor a equipe principal na temporada 2020/21.



Desde os 14 anos, Previatti atua nas categorias de base do Malvín, com três partidas pelo time principal, e nas seleções uruguaia. O ala nasceu em Artigas, fronteira com o Brasil, e se mudou para Montevidéu em 2017. Ele é filho de mãe uruguaia e pai brasileiro e tem dupla nacionalidade.



“O Rafael é uma aposta da diretoria para esta temporada. É um ala canhoto, alto e muito promissor. A nossa comissão técnica teve excelentes referências dele e estamos muito confiantes que ele vai evoluir muito aqui com a gente. Por ser filho de brasileiro, termos uma Liga Nacional cada vez mais forte e um time sempre em destaque nos cenários nacional e internacional, acredito que despertou nele esse interesse em vir para cá também. Em um primeiro momento, vai reforçar as nossas categorias Sub-19 e Sub-22 nas competições, mas também irá compor o time principal”, ressalta o gestor do Mogi Basquete, Nilo Guimarães.



Formação



O ala é o nono jogador confirmado para a temporada 2020/2021. A diretoria já anunciou as renovações do armador Fúlvio Chiantia, do alas-pivôs Luís Gruber e Fabricio Russo, do ala-armador Guilherme Lessa e do ala Luiz Colina, e também as chegadas dos alas-pivôs Wesley Castro e Douglas Santos e do armador Cassiano Bueno.