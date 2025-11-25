Mogi Vôlei estreia na Superliga B nesta quarta e marca novo capítulo no esporte mogiano

O Mogi Vôlei inicia nesta quarta-feira (26) sua trajetória na Superliga B masculina, competição nacional organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e que dá acesso à elite do voleibol brasileiro. A equipe mogiana enfrenta o Araguari, em Minas Gerais, às 19h30, na primeira rodada do torneio.

A Superliga B 2025/26 reúne 14 equipes de várias regiões do país. Na primeira fase, todas se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam para os playoffs, que contam com quartas de final em jogos de ida e volta, semifinais em melhor de três partidas e final em jogo único. Os dois finalistas garantem vaga na Superliga principal da próxima temporada.

O clube mogiano aposta em um elenco jovem, reforçado por atletas experientes sob o comando do técnico William Santa Maria.

A equipe fará sua estreia diante da torcida no dia 6 de dezembro, às 18h30, contra a APADE-PA, no ginásio do Centro Universitário Braz Cubas.

Expectativas para a temporada

A entrada do Mogi Vôlei no cenário nacional do vôlei masculino representa um passo significativo para o esporte da cidade. Além de fortalecer a modalidade, o projeto abre espaço para a formação de novos talentos e contribui para ampliar a visibilidade esportiva da região.

Para o técnico William, o torneio deste ano será muito competitivo e a presença da torcida será fundamental para o sucesso da equipe.

“Montamos um time competitivo e com planejamento de crescimento durante a competição, treinamos forte na pré-temporada e a meta é brigar pelo acesso à Superliga”, destaca o treinador.

Agenda inicial

• 26/11 – Araguari x Mogi Vôlei

• 06/12 – Mogi Vôlei x APADE-PA