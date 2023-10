Morre Bobby Charlton, lenda do futebol inglês

Morreu neste sábado, aos 86 anos, Sir Bobby Charlton, um dos maiores jogadores de futebol da Inglaterra. Ídolo do Manchester United, ele foi campeão da Copa do Mundo de 1966 e eleito o melhor jogador do mundo no mesmo ano.

O anúncio da morte foi feito pela família. "É com grande tristeza que partilhamos a notícia de que Sir Bobby faleceu pacificamente nas primeiras horas da manhã de sábado. Ele estava cercado por sua família", diz a nota.

Clube por onde jogou grande parte da sua carreira, o Manchester United se pronunciou, dizendo que "palavras nunca serão suficientes". Pelo clube, foi campeão três vezes do Campeonato Inglês, uma vez da Copa dos Campeões da Europa (Champions) e uma vez da Copa da Inglaterra.

Sir Bobby Charlton é o nome de uma das arquibancadas do Old Trafford, estádio do Manchester United, além de ter uma estátua nos arredores do estádio.

O ex-jogador recebeu, em 1974, o título de Sir da Inglaterra da Rainha Elizabeth II.

Charlton foi um dos 21 sobreviventes do desastre aéreo de Munique, que aconteceu em 1958. Na ocasião, foram 23 mortes, entre jogadores do Manchester United, torcedores e jornalistas.