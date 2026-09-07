Suzano Vôlei mostra força e vence amistoso contra a seleção japonesa

O voleibol suzanense viveu um dia histórico no último domingo (06/09) com o tão aguardado amistoso entre o Suzano Vôlei e a Seleção Japonesa B, partida que terminou com uma estridente vitória do time da casa por 3 sets a 1 (25x20 | 25x22 | 27x25 | 22x25) em uma melhor de quatro parciais.



O evento que mobilizou a torcida ao longo das últimas semanas celebrou não apenas o voleibol e a paixão dos torcedores pela modalidade, mas também o histórico vínculo entre a cidade do Alto Tietê e a cultura japonesa. Diante de mais de 6 mil pessoas, o Suzano, que prometera um dia de grandes emoções ao público, entregou um evento de proporções poucas vezes vistas no esporte da região, indo além das quatro linhas.



Fora de quadra, a tarde foi brindada por apresentações do grupo de taikô do Bunkyo Suzano, o Kouran Daiko, que antes do jogo e entre os intervalos dos sets, embalou músicas e composições especiais com os tambores e instrumentos típicos que marcam a ancestralidade oriental, envolvendo ainda mais o ambiente como uma verdadeira homenagem à formação do povo suzanense.



Outro momento destacado foram as homenagens promovidas pelo Clube do Alto Tietê a duas figuras icônicas para o voleibol da cidade, sendo elas Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano, e Takeshi Nagano, atual auxiliar técnico japonês que, entre 2025 e 2026, também foi assistente técnico do Suzano Vôlei. Com acompanhamento do atual prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e da presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi, a dupla de laureados trocou camisas sob uma onda de aplausos em meio ao segundo e terceiro set.



E em um dia cheio de grandes momentos fora de quadra, dentro dela, o Suzano Vôlei também fez bonito. Frente aos japoneses, o time do técnico Nery Tambeiro não se intimidou com a presença de uma equipe internacional em seus domínios e se impôs em uma atuação coletiva destacada, encarando o time B de uma das principais seleções do mundo de igual pra igual com momentos de dominância, em especial entre o primeiro e terceiro sets, construindo uma vitória que levou à festa das arquibancadas.



O técnico apontou que a equipe, que está ainda nas primeiras semanas de temporada, vem se comportando muito bem em quadra e, neste jogo, deu outra mostra de que será altamente competitiva em 2026/27. "Os atletas estão assimilando muito bem o que estamos trabalhando com eles e uma prova desse bom entendimento foi o jogo de hoje, onde enfrentamos um time de um saque muito potente e soubemos aplicar nosso jogo e nossa estratégia contra uma das escolas mais notórias do voleibol mundial. Estamos em crescimento e, se o evento de hoje foi marcante fora de quadra, ficamos felizes em poder entregar uma vitória ao torcedor que veio nos prestigiar", comentou Nery.



A gerente-geral do Suzano, Ana Paula Ferreira, explicou que o evento, surgido de uma oportunidade rara de enfrentar uma seleção internacional, honrou tradições da cidade e o legado esportivo e cultural do vínculo entre Suzano e o país asiático. "A ligação entre a cidade, o Japão e o voleibol é algo perceptível a cada esquina e, hoje, pudemos entregar um de seus capítulos mais emocionantes ao colocar o esporte e essas duas escolas do voleibol como veículo de conexão, tudo isso enquanto também homenageamos figuras que fizeram a diferença para o projeto e aproximamos ainda mais o nosso torcedor. Agradeço muito o empresário Rogério Teruo por ajudar a viabilizar este encontro em quadra, bem como a todos os nossos apoiadores, agradecendo ainda a Associação Japonesa de Voleibol pela parceria e abertura para a realização deste jogo", disse.



O amistoso entre Suzano Vôlei e a Seleção B do Japão contou com apoio e patrocínio das empresas BGMax Infinity, Grupo Marbor, Shibata Supermercados, Simivale e Joshua Adegas, além do consultório Dr. Gustavo Tralli.