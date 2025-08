Prefeitura e Mogi Basquete retomam parceria após nova diretoria assumir clube

A prefeita Mara Bertaiolli anunciou, nesta sexta-feira (1º), a retomada da parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Mogi Basquete. A equipe agora é administrada como uma Sociedade Anônima do Basquete (SAB), que é um modelo novo e mais profissional de gestão, parecido com a SAF no futebol. A administração agora será feita pela empresa All Sports.

“É uma alegria voltarmos a respirar o basquete em Mogi das Cruzes. Tivemos momentos especiais neste ginásio, onde vimos as famílias mogianas, as crianças torcendo pelo nosso time. Quando colocamos a camisa do Mogi Basquete, sentimos o que é sermos mogianos. Esta parceria é mais do que investir na equipe, é acreditar que o esporte pode transformar vidas”, afirmou a prefeita.

A All Sports, nova administradora do Mogi Basquete, tem entre os seus representantes o humorista Victor Sarro e o empresário Paulo Henrique Pinto, que participaram da coletiva.

Jorge Guerra, o Guerrinha, será o coordenador técnico da equipe. Ele marcou época em Mogi das Cruzes como treinador, quando foi campeão paulista, em 2016. Para treinar o time, Fernando Penna foi mantido.

A nova gestão do Mogi Basquete reformou o piso do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos. Também foi realizada uma manutenção completa do telhado do ginásio, eliminando um problema crônico de goteiras que prejudicava a realização de jogos e treinamentos.

Os representantes da empresa All Sports apresentaram detalhes da nova fase do Mogi Basquete. Além dos investimentos na estrutura do Ginásio Municipal, o time também foi reforçado para a disputa da temporada que começa nesta sexta-feira. Além disso, também está prevista a retomada do trabalho social do time, com visitas a escolas e projetos desenvolvidos no município. A integração com as categorias de base, que são mantidas pela Prefeitura a partir do sub-11, também será ampliada.

“Eu sempre ouvi falar muito do basquete de Mogi das Cruzes, com muito orgulho. Entendemos o que precisava ser feito e estamos colocando em prática. Não existe como ter um time forte sem o apoio institucional da Prefeitura e esta gestão que está aqui respira basquete”, destacou Victor Sarro.

Os investimentos financeiros na equipe serão feitos totalmente pela SAB, que é a nova gestão do Mogi Basquete, seus parceiros e patrocinadores. A Prefeitura oferece apoio institucional, com a disponibilização do Ginásio Municipal de Esportes.

“O que queremos fazer é uma gestão profissional. Alma de clube, gestão profissional, transparente, ética e compliance, porque vamos lidar com o dinheiro de outras pessoas, como os nossos patrocinadores”, completou Paulo Henrique Pinto.

Repercussão

O novo modelo de gestão do Mogi Basquete e a retomada da parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes foram elogiadas por dirigentes do basquete nacional que participaram da coletiva de imprensa.

“Uma grande equipe é constituída de fora para dentro da quadra, com organização e estrutura. O caminho que está sendo dado para o basquete de Mogi das Cruzes é um exemplo para o Brasil. É impressionante o apoio que o poder público está dando para resgatar a essência do basquete, que é a alegria das pessoas”, disse o diretor técnico do NBB, Lula Ferreira.

O presidente da Federação Paulista de Basquete, Enio Corrêa, também destacou o novo Mogi Basquete. “São Paulo é referência no basquete nacional, aqui temos os melhores clubes, a melhor organização. A federação parabeniza Mogi das Cruzes. A casa está montada, com toda estrutura para um grande espetáculo. Boa sorte para Mogi das Cruzes, que esta receita seja sempre vencedora”, disse.

Também participaram da apresentação da parceria, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib, o secretário adjunto Guilherme Filipin e o presidente da Câmara Municipal, Francimário Vieira, o Farofa.