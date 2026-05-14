Suzano renova contrato do central Leo Andrade, titular da última Superliga

O Suzano Vôlei segue divulgando os nomes de seu plantel para a temporada 2026/27 e, nesta quinta-feira (14/05), o Clube confirmou a renovação de contrato de um de seus atletas titulares, o central Leo Andrade.
Completando 24 anos justamente na data de seu anúncio, o jogador, que chegou do Vôlei Renata há um ano, foi um dos pilares da equipe ao longo dos últimos meses, sendo peça fundamental para o vice-campeonato estadual de 2025 e para a campanha do time na Superliga, mantendo a titularidade ao longo de toda a trajetória e registrou 55 pontos de bloqueio, o 4º melhor do fundamento em todo o campeonato.
O central afirmou estar feliz com a renovação e motivado para seguir representando a Capital do Vôlei. "Desde que cheguei, fui muito bem acolhido pela torcida e pela cidade, me senti em casa. Trabalhei muito ao longo da temporada e fiquei contente com a renovação, espero que seja uma temporada de muito sucesso para nós", ressaltou Andrade.