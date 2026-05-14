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Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
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Esportes

Suzano renova contrato do central Leo Andrade, titular da última Superliga

Atleta, que também faz aniversário nesta quinta-feira (14/05), foi um dos destaques do Clube do Alto Tietê na temporada anterior

14 maio 2026 - 11h37Por Suzano
O Clube confirmou a renovação de contrato de um de seus atletas titulares, o central Leo Andrade.O Clube confirmou a renovação de contrato de um de seus atletas titulares, o central Leo Andrade. - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

O Suzano Vôlei segue divulgando os nomes de seu plantel para a temporada 2026/27 e, nesta quinta-feira (14/05), o Clube confirmou a renovação de contrato de um de seus atletas titulares, o central Leo Andrade.

Completando 24 anos justamente na data de seu anúncio, o jogador, que chegou do Vôlei Renata há um ano, foi um dos pilares da equipe ao longo dos últimos meses, sendo peça fundamental para o vice-campeonato estadual de 2025 e para a campanha do time na Superliga, mantendo a titularidade ao longo de toda a trajetória e registrou 55 pontos de bloqueio, o 4º melhor do fundamento em todo o campeonato.

O central afirmou estar feliz com a renovação e motivado para seguir representando a Capital do Vôlei. "Desde que cheguei, fui muito bem acolhido pela torcida e pela cidade, me senti em casa. Trabalhei muito ao longo da temporada e fiquei contente com a renovação, espero que seja uma temporada de muito sucesso para nós", ressaltou Andrade.

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