Suzano visita Sada Cruzeiro pela Superliga em mais um jogo fora de casa

O Suzano Vôlei se prepara para um de seus principais jogos da temporada. Neste sábado (22/11), a partir das 16 horas, o Clube do Alto Tietê encara o Sada Cruzeiro no Ginásio Poliesportivo do Riacho, o Riachão, em Contagem (MG), pela 6ª rodada da Superliga 2025/26. O confronto entre duas das camisas mais tradicionais do voleibol brasileiro terá transmissão ao vivo no sportv2 e na VBTV (tv.volleyballworld.com).

Esta será a quarta partida consecutiva do time do técnico Cezar Douglas fora de casa na liga e, para buscar um resultado positivo contra o atual líder do torneio e se manter no G4 da competição, o Suzano terá de se recuperar. Na última segunda-feira (17/11), em Belo Horizonte (MG), o time paulista foi superado pelo Itambé Minas por 3 sets a 2 (25x22 | 24x26 | 25x23 | 23x25 | 16x14) e, ainda que tenham somado um ponto na disputa por uma vaga nos playoffs, os suzanenses buscarão uma resposta imediata frente a um dos favoritos ao título nacional.

Cezar Douglas pontuou que a equipe está apresentando uma alta competitividade neste primeiro turno, portanto, mesmo frente a um adversário complicado, a expectativa é fazer mais um bom jogo. “Eles (Sada) vem de vitória e, mesmo tendo perdido dois jogos em casa, eles são os líderes e têm um time de grande qualidade que requer muita atenção e foco da nossa parte. Nosso objetivo é conquistar a vitória e, mesmo com pouco tempo entre o jogo de segunda e o deste sábado, estamos nos preparando com dedicação total”, destacou o treinador.

A partida entre Sada Cruzeiro e Suzano Vôlei, pela 6ª rodada da Superliga 2025/26, acontecerá neste sábado (22/11), às 16 horas, no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG). A partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV.