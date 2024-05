Suzano Vôlei anuncia o central Maicon Leite, campeão da última Superliga

Na manhã desta terça-feira (21/05), o Suzano Vôlei anunciou a contratação do central Maicon Leite, campeão da última Superliga pelo Sesi Bauru, para a temporada 2024/25. O experiente jogador é o primeiro atleta confirmado pelo Clube do Alto Tietê, prometendo ser uma das principais peças na busca pelos objetivos da temporada, incluindo o Campeonato Paulista 2024.

Aos 32 anos, o atleta de Barbacena (MG) chega a Suzano após conquistar o título da Superliga 2023/24 pelo Sesi Bauru, na expectativa de ser um dos pilares do novo elenco para a temporada. Com passagens por clubes como Minas Tênis Clube, Funvic Taubaté, Vôlei São José, Montes Claros América Vôlei, Lebes/Gedore/Canoas, Exprivia Molfetta-ITA, Fonte do Bastardo Vôlei-POR, Dínamo Bucareste-ROM, Paykan Tehran-IRÃ e Knack Volley Roeselare-BEL, o jogador busca seguir o caminho dos títulos na Capital do Vôlei.

O reforço suzanense se diz animado para estar ao lado da torcida que, nos últimos anos, se acostumou a grandes noites de comemoração na Arena Suzano. “Fazer parte de um clube tão tradicional, que já foi casa de muitos atletas renomados, é motivo de muito orgulho e motivação para dar o meu melhor e buscar nossos objetivos coletivos e individuais. Estou ansioso para vestir essa camisa e encontrá-los na Arena”, pontuou.

Por sua vez, o diretor executivo do Suzano, André Chiang, destacou algumas das qualidades do novo central, ressaltando que ele será essencial para o grupo da temporada 2024/25. “O Maicon foi um jogador importante na campanha do título do Sesi, por isso nós sabíamos que tê-lo no nosso plantel era fundamental. Ele é um atleta muito experiente, tem títulos importantes não só aqui no Brasil, mas também na Europa. Então, ele é uma peça que pode fazer a diferença. Desejamos boas-vindas e esperamos trabalhar juntos por uma grande temporada”, pontuou.