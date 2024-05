Suzano Vôlei fecha contratação do ponteiro Renan Bonora

O Suzano Vôlei fechou a contratação do ponteiro Renan Bonora, atleta de 26 anos que chega da Apan Blumenau para integrar a equipe da temporada 2024/25. O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira (27/05), sendo esse o terceiro nome confirmado para a entrada de rede.

Nascido em Campinas (SP), Bonora tem 1,93m de altura e já representou clubes tradicionais do país como o Vôlei Renata, o Funvic Taubaté e a Apan Blumenau, equipe pela qual disputou a temporada 2023/24. Ao longo da carreira, o ponteiro conquistou um bicampeonato paulista, um título catarinense e uma Supercopa do Brasil, chegando em Suzano para ser o terceiro nome na disputa pela vaga na entrada de rede. Hoje, a posição já conta com Daniel, cuja renovação de contrato foi confirmada no último sábado (25/05), e Gabriel Pessoa, contratado do Araguari Vôlei.

Segundo o reforço, a tradição de Suzano é algo inquestionável no meio do voleibol nacional, por isso, a promessa é de muita raça e dedicação ao representar a cidade. "É uma honra fazer parte desse projeto, pois estamos falando de uma equipe que tem muita tradição no Estado e no Brasil. Quero dar o meu melhor, ajudar a equipe a conquistar títulos e fazer uma temporada inesquecível por Suzano", disse Bonora.

O diretor executivo André Chiang deu boas-vindas ao novo reforço, exaltando a importância de ter um elenco sólido para uma temporada de grandes desafios. "O Suzano Vôlei não é mais uma equipe estreante, então é natural que haja uma expectativa maior, principalmente pela tradição escrita no passado. O Renan é mais um importante reforço que estará conosco na busca pelos nossos objetivos", concluiu.