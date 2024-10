O Suzano Vôlei perdeu para o Vôlei Renata na noite deste domingo (13). Com o resultado, o time suzanense ficou com o vice-campeonato do Paulista de 2024.

O Vôlei Renata venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25x23, 27x25 e 25x22. Como o Suzano Vôlei venceu o 1º jogo, o título foi decidido no Golden Set, que terminou em 25x18 para o Vôlei Renata.

Com a derrota, o Suzano Vôlei volta seus olhares à Superliga 2024/25, que se inicia no dia 20 de outubro.