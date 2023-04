Suzano Vôlei recebe o Minas pela semifinal da Superliga nesta quarta

O Suzano precisa vencer o jogo para disputar a terceira partida. A semifinal é decidida em série melhor de três.

No primeiro jogo, no último sábado, o Suzano perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/16 e 25/21, realizado em Minas.

O vencedor desta série vai enfrenta na final da Superliga o classificado do confronto entre Cruzeiro e São José, que iniciam a série melhor de três das semifinais nesta quarta-feira (19), em Contagem-MG.

O Suzano Vôlei enfrenta o Minas pelo segundo jogo da semifinal da Superliga masculina nesta quarta-feira às 18h30 na Arena Suzano.