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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Esportes

Neymar tem lesão grau 2 e fica fora até 3 semanas, prevê CBF

Médico da Seleção afirma que a lesão da panturrilha de Neymar é de grau 2

28 maio 2026 - 10h38Por da Reportagem Local
Neymar tem lesão grau 2 e fica fora até 3 semanas, prevê CBFNeymar tem lesão grau 2 e fica fora até 3 semanas, prevê CBF - (Foto: Divulgação)

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou na manhã desta quinta-feira (28) que a lesão da panturrilha de Neymar é de grau 2. Com isso, ele poderá ficar até três semanas fora dos gramados, o que ameaça a participação do jogador na Copa do Mundo.

No próximo domingo, 31, a Seleção se despede do País com um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, e depois enfrenta o Egito no próximo sábado, 6, já em solo norte-americano, no último teste antes da estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho contra Marrocos. Todas essas partidas acontecerão em um prazo de 16 dias.

O camisa 10 santista não atua desde o dia 17 de maio e, por isso, foi levado para realizar exames médicos na tarde desta quarta (27) em uma clínica em Teresópolis, no Rio de Janeiro.