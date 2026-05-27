Seleção Brasileira começa a se apresentar na Granja Comary para Copa do Mundo

A Seleção Brasileira começou a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para dar início à preparação visando à Copa do Mundo. Casemiro chegou na noite dessa terça-feira (26). Outros 22 atletas se juntaram à delegação ao longo desta manhã.
Apenas Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, se apresentarão nos Estados Unidos. No próximo sábado (30), eles irão se enfrentar na final da Champions League, na capital húngara, Budapeste.
A Amarelinha iniciará nesta tarde os treinamentos para o Mundial. A atividade está prevista para as 17h. Antes, os atletas passarão por uma bateria de avaliações médicas junto ao Núcleo de Saúde e Performance.
No centro de treinamento da Seleção Brasileira, o treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica comandarão quatro sessões de treino antes do duelo contra o Panamá, no domingo (31), às 18h30, no Maracanã.
Segue a programação de treinos na Granja Comary:
Quarta-feira (27)
Apresentação dos atletas
Avaliações médicas
17h - Treino
Quinta-feira (28)
Avaliações médicas
13h - Entrevista coletiva
15h30 - Treino
Sexta-feira (29)
9h - Entrevista coletiva
11h - Treino
Avaliações médicas
Sábado (30)
9h - Entrevista coletiva
10h30 - Treino
Viagem para o Rio de Janeiro
Domingo (31)
18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã