Seleção Brasileira começa a se apresentar na Granja Comary para Copa do Mundo

A Seleção Brasileira começou a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para dar início à preparação visando à Copa do Mundo. Casemiro chegou na noite dessa terça-feira (26). Outros 22 atletas se juntaram à delegação ao longo desta manhã.

Apenas Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, se apresentarão nos Estados Unidos. No próximo sábado (30), eles irão se enfrentar na final da Champions League, na capital húngara, Budapeste.

A Amarelinha iniciará nesta tarde os treinamentos para o Mundial. A atividade está prevista para as 17h. Antes, os atletas passarão por uma bateria de avaliações médicas junto ao Núcleo de Saúde e Performance.

No centro de treinamento da Seleção Brasileira, o treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica comandarão quatro sessões de treino antes do duelo contra o Panamá, no domingo (31), às 18h30, no Maracanã.

Segue a programação de treinos na Granja Comary:

Quarta-feira (27)

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h - Treino

Quinta-feira (28)

Avaliações médicas

13h - Entrevista coletiva

15h30 - Treino

Sexta-feira (29)

9h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Avaliações médicas

Sábado (30)

9h - Entrevista coletiva

10h30 - Treino

Viagem para o Rio de Janeiro

Domingo (31)

18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã