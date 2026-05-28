quinta 28 de maio de 2026

Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
Esportes

Corinthians perde para o Platense e vê invencibilidade cair na Libertadores

Timão irá enfrentar um segundo colocado que estará no Pote 2, como o próprio Platense

28 maio 2026 - 10h45Por da Reportagem Local
Corinthians perde para o Platense e vê invencibilidade cair na Libertadores - (Foto: Divulgação)

O Corinthians perdeu para o Platense nesta quarta-feira (27), por 2 a 0, na Neo Química Arena, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Camisa 10 do time argentino, Franco Zapiola marcou os dois gols dos visitantes. Com o resultado, o Timão se classifica às oitavas de final como líder do grupo E, com 11 pontos, e o Platense avança em segundo, com 10.

O Corinthians estará no Pote 1 do sorteio das oitavas, que será realizado nesta sexta-feira (29), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Timão irá enfrentar um segundo colocado que estará no Pote 2, como o próprio Platense. Outro time brasileiro pode aparecer no caminho.