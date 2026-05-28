Corinthians perde para o Platense e vê invencibilidade cair na Libertadores

O Corinthians perdeu para o Platense nesta quarta-feira (27), por 2 a 0, na Neo Química Arena, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
Camisa 10 do time argentino, Franco Zapiola marcou os dois gols dos visitantes. Com o resultado, o Timão se classifica às oitavas de final como líder do grupo E, com 11 pontos, e o Platense avança em segundo, com 10.
O Corinthians estará no Pote 1 do sorteio das oitavas, que será realizado nesta sexta-feira (29), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Timão irá enfrentar um segundo colocado que estará no Pote 2, como o próprio Platense. Outro time brasileiro pode aparecer no caminho.