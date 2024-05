Suzano Vôlei renova contrato do central Matheus Pedrosa

O Suzano Vôlei confirmou a renovação de contrato do central Matheus Pedrosa nesta sexta-feira (24/05). O atleta de 21 anos foi vice-campeão paulista com o Clube em 2023 e é o segundo nome cuja manutenção foi confirmada nesta semana. Anteriormente, a equipe já havia confirmado a continuidade do oposto Guilherme Sabino e outras duas contratações.

Natural de Ouro Preto (MG), Pedrosa tem 2,01m de altura e foi um dos atletas mais jovens do grupo suzanense na última temporada. Segundo ele, o grande objetivo do novo elenco será lutar por grandes conquistas. “Suzano tem muita tradição e é justamente por isso que devemos dar o nosso melhor para corresponder às expectativas. Vamos brigar por mais nessa temporada”, disse.

Pedrosa é o quarto atleta confirmado pelo Clube para a temporada 2024/25. Além dele, o Suzano já havia anunciado as chegadas do central Maicon Leite, do Sesi Bauru; e do ponteiro Gabriel Pessoa, do Araguari Vôlei; junto da permanência do oposto Guilherme Sabino, destaque da casa nas últimas três temporadas. Anteriormente, o atual vice-campeão paulista também havia confirmado a vinda do treinador Pedro Uehara, o Peu, para dirigir o elenco do Alto Tietê.

De acordo com o diretor executivo do Suzano Vôlei, André Chiang, os anúncios de renovações e contratações do Clube para a próxima temporada seguirão ao longo das próximas semanas. “Temos novidades importantes e a permanência de nomes fundamentais para a nossa equipe. Ao longo dos próximos dias vamos apresentar todos esses nomes que representarão a nossa Suzano na disputa do Campeonato Paulista e da Superliga”, afirmou.